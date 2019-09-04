Нальчик, , 20:06 — REGNUM В Кабардино-Балкарии задержан мужчина, открывший стрельбу по людям из окна своей квартиры. Житель города Прохладный пытался таким образом выразить свой протест по поводу съемок фильма о женщинах легкого поведения, который снимали во дворе многоэтажного дома, передает Mash.

Стрелок палил по колесам автомобилей из карабина «Сайга» и успел перепугать актеров на съемочной площадке, но никого из них во время инцидента не ранило, сообщил режиссёр. Съемки картины были продолжены.

«Мы продолжаем снимать. Никто не ранен. <…> Человек обстрелял машины наши и был арестован сотрудниками полиции», — рассказал режиссёр Эдуард Оганесян радиостанции «Говорит Москва».

Отметим, что инцидент произошел на съёмках фильма «Чики», в котором снимается в том числе известная актриса Ирина Горбачева. Официальных комментариев по поводу происшествия правоохранительные органы пока не дали.