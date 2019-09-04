Лос-Анджелес, США, , 19:28 — REGNUM Спасатели обнаружили тела 33 погибших при пожаре на судне Conception у побережья американского штата Калифорния, передаёт 4 сентября телеканал KTLA со ссылкой на береговую охрану США.

Сообщается, что пока не найдено тело ещё одного погибшего. По словам шерифа округа Санта-Барбара, в настоящее время проводится процесс опознания. Ранее сообщалось, что для установления личностей некоторых из погибших потребуется проведение ДНК-экспертизы.

Как передавало ИА REGNUM, 2 сентября туристическое судно Conception загорелось и затонуло у берегов острова Санта-Крус. На его борту находились 39 человек. Нескольким членам экипажа удалось спастись, все остальные находившиеся на судне погибли.

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