Уфа, , 18:58 — REGNUM В Кировской районном суде Уфы завершился допрос потерпевшей по делу о групповом изнасиловании в здании отдела МВД. Один из адвокатов обвиняемых принес в зал суда доску для рисования.

Эту доску адвокат возит с собой уже вторую неделю, ожидая момента, когда может будет задать вопрос потерпевшей.

«Раз она устно не может определиться со своими показаниями, может быть доска и маркер ей помогут», — сказал адвокат Ренат Амирханов телеканалу «Вести-Башкортостан». Он добавил, что сомневался, согласится ли потерпевшая изобразить схему преступления на площади 2 кв. метра, где находились четыре человека. Она согласилась, но все равно остается еще много вопросов.

После завершения допроса потерпевшей на вопросы в суде предстоит ответить троим обвиняемым — бывшим полицейским.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции, по версии следствия, изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Преступление было совершено в здании отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району. Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), п. «а» ч. 2 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Подозреваемых и жертву преступления уволили из органов МВД с формулировкой «за проступки, порочащие честь и достоинство».

Ранее бывшая девушка-дознаватель потребовала взыскать с обвиняемых солидарно 100 млн рублей.

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