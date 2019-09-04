Москва, 4 сентября 2019, 18:55 — REGNUM Учебно-боевой штурмовик Су-25, потерпевший крушение в Ставропольском крае, был технически исправен. Об этом 4 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Погода была хорошая, самолёт был исправен», — сказал собеседник агентства.
Сообщается также, что при крушении самолёта погибли начальник безопасности полётов и командир звена.
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Как передавало ИА REGNUM, самолёт СУ-25УБ ВКС России потерпел крушение накануне при выполнении учебно-тренировочного полёта. Два пилота, находившиеся на борту, погибли.
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