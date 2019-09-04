Нижний Новгород, , 18:36 — REGNUM В Советском районе Нижнего Новгорода днем 4 сентября загорелся катафалк с телом покойного. Об этом сообщили в управлении МЧС по Нижегородской области.

Пожар произошел в 12:14 мск в катафалке-ПАЗе на улице Сурикова, внутри находилось тело покойного мужчины. Оно не обгорело. При этом обгорели стоящие рядом автомобили Nissan и Toyota. Последствия возгорания в полном объеме были ликвидированы к 13:39 силами 15 сотрудников ведомства и трех единиц техники.

По предварительным данным, уточняет «НТА-Приволжье», причиной возгорания стало короткое замыкание.

Как сообщало ИА REGNUM, также 4 сентября произошел пожар в Дзержинске на территории завода «ДОС ОАО Оргстекло» в неэксплуатируемом здании. Пожар был локализован на площади 100 кв метров. В результате пожара пострадали два человека.