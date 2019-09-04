Архангельск, , 18:36 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили в здании Архангелського политехнического техникума взрывное устройство. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по Архангельской области.

Напомним, информация о том, что объект заминирован поступила сегодня от анонимного источника. Учебный процесс был прерван из-за эвакуации здания.

«Сотрудниками правоохранительных органов во взаимодействии с работниками гражданских ведомств проведены предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности населения. По результатам обследования здания учебного заведения взрывотехниками ОМОН Росгвардии по Архангельской области опасных предметов не обнаружено», — сообщили в Управлении.

Позднее сотрудникам ФСБ удалось установить личность правонарушителя. Им оказался 17-летний уроженец Архангельска, бывший студент Политехнического техникума.