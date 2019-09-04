Тюмень, , 18:28 — REGNUM В Тюмени следователи проверяют сведения о травмировании трёхлетней девочки во время прогулки в детском саду. По информации СМИ ребёнок получил перелом затылочной кости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Тюменской области.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Речь идёт о материале портала 72.ru, где рассказывается о несчастном случае в детском саду №12 Тюмени. Девочка упала на участке, практически на ровном месте, ударившись лбом. Как пояснила журналистам заведующая детским садом, это хорошо видно на записях камер видеонаблюдения. Воспитательница схватила девочку на руки, понесла в группу и, запнувшись о ступеньку крыльца, уронила ребёнка. Девочка вдобавок получила ещё и травму затылка. По информации регионального департамента здравоохранения, в областной клинической больнице у ребёнка врачи диагностировали черепно-мозговую травму средней степени тяжести, а также линейный перелом затылочной кости. Департамент образования Тюмени создал комиссию, которая проводит ведомственную проверку случившегося.

Сейчас следственные органы выясняют обстоятельства вышеуказанного происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.