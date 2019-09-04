Курган, , 18:00 — REGNUM В Кургане возбуждено уголовное дело в отношении пьяного водителя легкового автомобиля, напавшего на госавтоинспектора после ДТП. В машине на момент дорожно-транспортного происшествия находился малолетний ребенок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Следствием установлено, что в ночью 30 августа 2019 года нетрезвый водитель автомобиля врезался в препятствие. В салоне машины находился малолетний ребёнок, не пристёгнутый ремнями безопасности, перевозимый без автокресла. Он получил телесные повреждения, в настоящее время находится в больнице.

Во время оформления ДТП дорожными полицейскими, водитель ударил одного из инспекторов ГИБДД кулаком. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Санкция статьи предусматривает максимальный срок лишения свободы до пяти лет.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.