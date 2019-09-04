Аул Гуниб, Дагестан, , 17:23 — REGNUM ЧП природного характера произошло в Гунибском районе Дагестана. В селе Старая Корода обвалился на проезжую часть грунт. Оказались разрушенными несколько домов.

«Вместе с грунтом обрушились несколько старинных домов», — пишут «Кавказ.Реалии».

По данным портала, происшествие произошло в ночь на 4 сентября. В результате обвала местные жители не пострадали. Если бы ЧП случилось в дневное время суток, трудно преставить, какие последствия оно бы имело, так как по этой дороге ходят в школу дети, ездит транспорт. Об этом рассказал глава сельской администрации Абакар Раджабов. По его словам, в настоящее время проводить расчистку завалов местные власти не решаются из-за опасения, что обвал грунта может повториться.

В региональном управлении МЧС сообщили, что обвал грунта в селении Старая Корода не повлияет на жизнеобеспечение населения, так как дорога, оказавшаяся под завалами, старая, и имеются еще два объездных пути.

«В этом месте есть старые дома, в которых никто не живёт», — приводит слова представителя МЧС «Черновик».