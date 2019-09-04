Санкт-Петербург, , 17:23 — REGNUM Два человека, находившиеся в салоне легкового автомобиля, погибли в результате столкновения машины и поезда сообщением Мурманск — Адлер в Ленинградской области. Транспортная полиция ведет проверку.

ЧП произошло на переезде около деревни Глажево в Киришском районе Ленинградской области.

«По предварительной информации, в машине находилось трое человек, двое погибли, третий находится в тяжелом состоянии», — отметили в пресс-службе управления МВД на транспорте по СЗФО.

Транспортной полицией проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, столкновение поезда с автомобилем произошло около 16:00 мск на перегоне Теребочево — Глажево Волховстроевского региона ОЖД.

«Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд без дежурного работника при исправно работающей световой сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом № 225 сообщением Мурманск — Адлер. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — рассказали в ОЖД об обстоятельствах ЧП.

Пассажирский поезд с рельс не сошел. Задержка в движении составила около 40 минут. Пострадавших среди пассажиров поезда и работников железной дороги нет.

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