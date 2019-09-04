Краснодар, , 17:16 — REGNUM В Краснодарском крае бывший судья в отставке признан судом виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Теперь экс-судье предстоит отправиться в колонию. О решении суда 4 сентября сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, в 2014 году судья в отставке предложил местному жителю, фигуранту уголовного дела о незаконном образовании юридического лица, передать ему шесть миллионов рублей за якобы содействие в прекращении уголовного дела, также он заверил, что поможет ему вернуть вещи и документы, изъятые при обыске, и даже посодействует в направлении сотрудниками полиции в адрес банка письма положительного характера для получения кредита. В полицию обратился сам предприниматель. Деньги обвиняемый получил в июне 2014 года, после чего был задержан. Уголовное дело в отношении судьи в отставке возбудил председатель СК России.

Решением суда бывший судья получил наказание в виде лишения свободы сроком на два года и четыре месяца в колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.