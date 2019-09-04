Рязань, , 17:08 — REGNUM Реальный срок лишения свободы получил 50-летний житель Рязани за активное сопротивление полицейским и укус одного из стражей правопорядка. Мужчину, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, задержали после небольшой погони. Причём водитель ранее уже был судим за применение насилия в отношении представителя власти, сообщили 4 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Вечером 10 марта 2018 года сотрудники ДПС на автодороге посёлка Божатково города Рязани остановили автомобиль. Полицейские хотели проверить документы, но мужчина попытался скрыться. Машину удалось остановить. В тот момент, когда водителя вытаскивали из автомобиля, он ударил двух инспекторов и укусил одного из них. В ходе следствия и судебного заседания мужчина себя виновным не признал.

Суд приговорил нарушителя к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.