Брянск, , 16:49 — REGNUM За время официального купального сезона 2019 года в водоёмах Брянска утонули пять человек. Все они погибли в несанкционированных местах купания, двое находились в состоянии алкогольного опьянения. Среди утонувших нет ни одного ребёнка, сообщили 4 сентября в пресс-службе администрации Брянска.

В городе работало семь официальных пляжей. В преддверии сезона там провели текущие ремонты оборудования, провели замеры воды по микробиологическим показателям, обследовали дно водоёмов. За время работы с пляжей вывезли более 200 кубометров мусора. Дежурные спасатели предотвратили гибель девяти человек, в том числе семерых детей.

По данным городских властей, количество смертей во время купального сезона стало снижаться. В 2018 году на водных объектах Брянска произошло шесть трагических случаев, в 2017 году утонули 11 человек.