Ессентуки, Ставропольский край, , 16:47 — REGNUM В городе Ессентуки произошел несчастный случай на железнодорожной станции. Под колеса электропоезда попала 32-летняя женщина. Инцидент произошел днем 3 сентября на 40-м километре участка Золотушка — Кисловодск, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе северо-кавказского управления МВД на транспорте.

Электричка на железнодорожном переезде © ИА REGNUM

Постравашая оказалась местной жительницей. Ее доставили в центральную городскую больницу. Состояние женщины в настоящее время неизвестно. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. По предварительным данным, причиной травмирования человека могла стать невнимательность женщины и несоблюдение ею мер безопасности на железнодорожной станции.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Карачаево-Черкесии попал под поезд и погиб мужчина. Он оказался на железнодорожных путях во время движения грузового поезда на 30-м километре перегона Эркен-Шахар — станица Зеленчукская.