Ижевск, , 16:46 — REGNUM Двое жителей Пермского края задержаны в Удмуртии по подозрению в краже железнодорожных рельс, принадлежащих одному из предприятий Воткинского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по республике.

Следствие полагает, что с помощью специального оборудования мужчины разрезали рельсы, а затем вывозили на большегрузе в Пермь, где сдавали их в пункт приема металлолома.

Задержанные причастны к совершению пяти краж, общий ущерб предприятия составил 700 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере»). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в саратовском Вольске в сентябре 2018 года двое мужчин демонтировали 119 метров недействующего железнодорожного пути, одной из местных компаний своими действиями мужчины причинили ущерб на сумму около 70 тыс. рублей. Рельсы сдали в пункт приёма металлолома. Причём кражу удалось выявить, когда рельсы вез на автомобиле «Волга» знакомый подсудимых, на 162 км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград он попал в ДТП, водителя автомобиля насмерть придавило украденным металлом.