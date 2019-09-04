Верхний Тагил, Свердловская область, , 16:44 — REGNUM В Свердловской области повреждён газопровод низкого давления по улице Островского в Верхнем Тагиле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГУ МЧС России.

Инцидент произошёл во время строительных работ. В результате без газоснабжения остались четыре дома, в которых проживают 59 человек.

На данный момент специалисты газовой службы ремонтируют повреждённый участок. Подача газа в дома возобновится 5 сентября.

Напомним, что ранее в результате повреждения газопровода в Полевском, без газоснабжения остались 19 тыс. жителей Полевского. Авария произошла 14 августа и была устранена в течение двух суток.

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