Нью-Дели, , 16:20 — REGNUM Мощный взрыв прогремел на фабрике по производству пиротехнических изделий на севере Индии 4 сентября. Об этом сообщает агентство Daily Mail со ссылкой на пресс-службу полиции.

ЧП произошло в городе Батал, штат Пенджаб. По последним данным, в результате инцидента погибли 16 человек, еще 15 человек получили ранения.

Сотрудник полиции Мухтиар Сингх рассказал, что в настоящее время на месте ЧП продолжаются спасательные работы.

По словам очевидцев, кирпичное здание после взрыва полностью обрушилось.