Чебоксары, , 15:59 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске завершено расследование и утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по факту нападения на санитара скорой помощи. В преступлении обвинили двух жителей города, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии и следственном управлении СКР по региону.

Инцидент произошёл 26 мая 2019 года в Новочебоксарск. В тот день вечером бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову во двор дома №14 по улице Советской. По данным следствия, обвиняемые, находясь в состоянии опьянения, подошли к вышедшему из «скорой» санитару и ударили его несколько раз кулаками по голове. В результате у медицинского работника диагностировали сотрясение головного мозга. В правоохранительных органах отмечают, что это происходило на глазах жильцов, в том числе детей.

По подозрению в совершении преступления были задержаны 18-летний и 26-летний мужчины. В ходе разбирательств было установлено, что 18-летний злоумышленник ранее совершал кражи и грабёж, он был заключён под стражу. Другой фигурант уголовного дела помещён под домашний арест.

Новочебоксарцев обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений»).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранители распространили пояснения одного из фигурантов уголовного дела. На допросе он, в частности, сказал, что «мы были очень сильно выпившие», а «у нашего друга была рассечена бровь, и фельдшер не пускал нас в машину из-за того, что мы были выпившие, после того я нанёс ему удары».

Напомним, ранее в Алатырском районе Чувашии вынесен приговор по делу об убийстве на подстанции скорой медицинской помощи, где был застрелен водитель скорой. 40-летний житель одного из посёлков Алатырского района, которого обвинили в убийстве, сообщил, что хотел убить другого человека. Суд назначил ему девять лет лишения свободы.

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