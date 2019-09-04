Индианаполис, США, , 16:11 — REGNUM Продолжаются поиски 32-летнего Антонио Санчеса-Мальдонадо из Индианаполиса, пропавшего без вести 2 сентября в результате опрокидывания джонки, плывшей по реке Уайт в американском штате Индиана. Об этом передает 4 сентября Daily Mail со ссылкой на сообщение Департамента природных ресурсов страны.

По данным ведомства, ранее спасатели подняли тела четырех человек (73-летняя Эмилия Вильегас, 40-летний Ригоберто Кончас, 63-летний Никефоро Санчес и мальчик 6-и лет). Пока неясно, что вызвало опрокидывание джонки.

Как сообщило ИА REGNUM, ЧП произошло 2 сентября в округе Морган, примерно 48 км к югу от Индианаполиса. Все семь пассажиров джонки оказались в воде после того, как она перевернулась. Два человека сумели добраться до берега.