Белгород, , 15:52 — REGNUM В Шебекинском районе Белгородской области задержали нарушителя, пытавшегося провезти сильнодействующее вещество, сообщили 4 сентября в пресс-службе Белгородской таможни. Сотрудники погрануправления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям совместно с таможенниками недалеко от границы с Украиной остановили автомобиль УАЗ. В машине среди товаров народного потребления обнаружили 9 720 таблеток для похудения.

Нарушителя остановили в 15 км от Шебекинского таможенного поста. Экспертиза показала, что в составе таблеток содержится почти 3 кг сибутрамина. Это сильнодействующее вещество, регулятор аппетита, ввоз и оборот которого запрещён в России.

По факту незаконного провоза лекарственных средств возбуждено уголовное дело. Виновного могут осудить на срок от трёх до семи лет заключения с крупным штрафом.