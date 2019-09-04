Самара, , 15:52 — REGNUM Ростовые матрешки, которые установили в Самаре специально к чемпионату мира (ЧМ) по футболу 2018 года, уберут с набережной города. Об этом сообщили в пресс-службе департаменте культуры Самары.

Поводом к этому послужили действия вандалов, которые расцарапали арт-объекты и оставили на них вмятины.

«В ближайшее время матрешки будут демонтированы и перевезены в специализированный ангар для реставрации. Согласны, жаль, что некоторые горожане так варварски отнеслись к этим красивым арт-объектам», — сообщили сотрудники департамента культуры Самары.

Напомним, что фигурки матрешек были установлены у бассейна ЦСКА на второй очереди набережной в Самаре. Каждая матрешка была расписана вручную и отражает культуру и историю стран-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года, сборные которых играли в Самаре.