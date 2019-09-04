Воронеж, , 15:41 — REGNUM Воронежец, обвиняемый в покушении на умышленное убийство курсанта института МЧС, останется под стражей до 9 октября. Решение принял 4 сентября Ленинский районный суд, сообщили ИА REGNUM в суде.

С ходатайством о продлении срока ареста в отношении Вячеслава Д. в суд обратился следователь. Защита просила суд избрать в отношении мужчины менее строгую меру пресечения в виде домашнего ареста. В результате суд не видел оснований для смягчения меры пресечения и продлил Д. срок содержания под стражей до 9 октября 2019 года включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, Вячеслав Д. 1 апреля 2019 года в непосредственной близости от филиала Ивановской пожарно-спасательной академии в Воронеже совершил наезд на 19-летнего курсанта. Молодой человек получил серьезные травмы. Следствие считает, что наезд водителем был совершен намеренно. Задержали его лишь спустя неделю, тогда же отправили под арест.

Известно, что мужчина является сыном высокопоставленной сотрудницы системы здравоохранения Воронежской области. После того как Д. был задержан, его мать заявляла журналистам, что ее сын плохо видит и психически нездоров. В июле решением Ленинского райсуда Д. был лишён права на управление автомобилем.

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