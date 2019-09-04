Канберра, , 16:15 — REGNUM Водитель трейлера, арестованный 30 августа в мотеле города Хаберфилд (Австралия) по подозрению в провозе чемоданов с наркотиками, предстанет перед судом города Бервуд (штат Новый Южный Уэльс) 4 сентября. Об этом сообщает Аustralian Аssociated Press со ссылкой на пресс-службу полиции штата.

По данным ведомства, подозреваемый вел трейлер из Аделаиды в Сидней. Сотрудники полиции обнаружили в автотранспортом средстве пять единиц багажа, содержащих 75 кг каннабиса, 2 кг кокаина и 227 г порошка МДМА.

В заявлении полиции говорится, что рыночная стоимость изъятых наркотиков составляет $865 000. Мужчина подозревается в перевозке и сбыте запрещенных наркотических препаратов в особо крупных размерах.

Подозреваемому было отказано в освобождении под залог.