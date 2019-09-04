Рязань, , 15:02 — REGNUM 24 участника преступного сообщества по подозрению в организации сбыта наркотических средств задержаны в результате спецоперации на территории Рязанской области, сообщила 4 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк. Злоумышленники являлись региональными представителями подпольного интернет-магазина и распространяли наркотики на территории четырёх смежных регионов.

Синтетические запрещённые вещества сбывали посредством тайников-закладок в Рязанской, Московской, Липецкой и Владимирской областях. Между подозреваемыми были чётко распределены роли, они пользовались законспирированной системой связи через сеть Интернет. Оперативники задержали 24 местных жителей — 17 мужчин и семь женщин. В отношении подозреваемых возбуждено 40 уголовных дел, их объединили в одно производство.

Девять участников наркобанды заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Из незаконного оборота изъято около семи килограммов сильнодействующих синтетических наркотиков.