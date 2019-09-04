Ульяновск, , 14:54 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор 54-летнему горожанину, работавшего в школе охранником, которого обвиняли в насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Суд признал его виновным, назначив 13 лет строгого режима, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Преступление было совершено 18 марта 2019 года. Следствием установлено, что около 14:00 часов злоумышленник, который работал в школе охранником, привёл с территории образовательного учреждения к себе домой 10-летнюю девочку. В квартире, по данным управления, он совершил в отношении школьницы насильственные действия сексуального характера.

В ходе разбирательств установлено, что мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотических средств. Суд признал его виновным в насильственных действиях сексуального характера, назначив 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, по факту данного ЧП прокуратура области организовала проверку школ в Ульяновске в части организации охраны. В результате выяснилось, что муниципалитетом не обеспечено в полном объёме финансирование девяти школ, в результате время работы охранников истекает до окончания дополнительных занятий. При этом из 213 школ и детских садов договоры на охрану со спецорганизациями заключили 127. Главе Ульяновска выдано представление о привлечении к«строгой ответственности» виновных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в другом регионе Поволжья, Пензенской области, был вынесен приговор 24-летнему парню, которого признали виновным в развратных действиях в отношении девочек. Пострадавшими по делу проходили шесть детей: установлено, что злоумышленник вёл с ними переписку в интернете, направляя интимные фотографии и ведя разговоры на сексуальные темы. Суд назначил мужчине четыре года колонии строгого режима.

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