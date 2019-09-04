Рязань, , 14:48 — REGNUM Житель Рязани предстанет перед судом за вовлечение и организацию занятия проституцией. Своеобразную «работу» он предложил своей 16-летней знакомой — девушка испытывала материальные трудности. Молодой человек сам подыскивал клиентов, сообщили 4 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следствие установило, что молодой человек предложил девушке заниматься проституцией весной 2018 года. Он размещал на сайтах знакомств недвусмысленные объявления, представлял свою знакомую совершеннолетней, арендовал номер в гостинице. В правоохранительные органы обратились как раз сотрудники гостиничного комплекса, полиция задержала подозреваемого.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.