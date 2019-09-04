Уфа, , 14:54 — REGNUM Мужчину, подозреваемого в разбойном нападении и грабеже, по горячим следам задержали сотрудники полиции Башкирии. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба республиканского УМВД.

Полиция Мвд.рф

По словам пострадавшей 42-летней местной жительницы, подозреваемый якобы заставил ее снять 1,5 млн рублей со счета и передать их ему.

Сотрудники полиции задержали 37-летнего сожителя на съемной квартире, где он проживал с потерпевшей несколько месяцев.

Следователи установили, что потерпевшая познакомилась с будущим сожителем на сайте знакомств и несколько лет вела с ним переписку. О том, что ее возлюбленный отбывает срок за убийство в исправительной колонии, она узнала совсем недавно, когда пара решила встретиться. Первое их свидание прошло в колонии общего режима, что никак не смутило женщину.

После освобождения мужчины, возлюбленные сняли квартиру в микрорайоне Сипайлово и стали жить вместе.

По факту разбоя было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.