Катав-Ивановск, Челябинская область, , 14:30 — REGNUM В Катав-Ивановске автомобиль скорой помощи сбил семилетнего мальчика. Ребёнок выехал на дорогу в неположенном месте, сообщает пресс-служба челябинского минздрава.

Мальчик получил травмы средней тяжести. Его госпитализировали в районную больницу.

Сотрудники больницы уже получили консультацию от своих коллег из Челябинска. А 5 сентября его доставят в травматологическое отделение областной детской больницы, где он продолжит лечение.