Самара, , 14:17 — REGNUM 730 000 рублей взыскали судебные приставы в Самарской области при проведении операции «Должник». Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники правоохранительных органов совместно с судебными приставами сделали 298 рейдов, в которых приняли участие более 550 человек.

В результате, были проверены 600 граждан, 285 уклонистов привлекли к административной ответственности.

«Исполнено в принудительном порядке 513 постановлений по делам об административных правонарушениях на сумму более 730 000 рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» проходило на территории Самарской области с 19 по 31 августа 2019 года.