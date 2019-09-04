Елец, Липецкая область, 4 сентября 2019, 14:09 — REGNUM Восьмилетняя девочка из Липецкой области, пропавшая 2 сентября, найдена живой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Девочка вместе с отцом находилась в Московской области. Как уже сообщало ИА REGNUM, она при неустановленных обстоятельствах ушла из дома утром 2 сентября в селе Паниковец Елецкого района.
Несмотря на то, что ребёнок нашёлся, следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
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