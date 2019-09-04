Абакан, , 14:08 — REGNUM С начала 2019 года в Хакасии ликвидировали 23 лесных пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 сентября в управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности республики.

Также с начала года в регионе ликвидировали 215 палов травы и 205 степных пожаров. Общую площадь возгораний в ведомстве не уточнили.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с начала текущего года произошло 1770 бытовых пожаров, в результате которых погибли 34 человека, травмированы 25 человек.

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