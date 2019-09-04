Шуя, Ивановская область, 4 сентября 2019, 13:56 — REGNUM Превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе зафиксировано в Шуе Ивановской области, сообщила пресс-служба департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области.
По информации ведомства, 22 августа превышение максимально-разовой предельно допустимой концентрации по формальдегиду составило 2,2 раза, 23 августа — 1,2 раза.
Формальдегид — бесцветный газ с резким запахом, является токсичным. Используется для производства смол, которые применяются в производстве ДСП, мебели, в кожевенной промышленности.