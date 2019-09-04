Курск, , 13:53 — REGNUM В Курске на лечение в инфекционную больницу им. Семашко поступили два пациента, заболевших лихорадкой Западного Нила. Как сообщил председатель областного комитета здравоохранения Владимир Анцупов, один из них заболел в Крыму.

У первого пациента симптомы были похожи на грипп. Он уже здоров и находится дома, члены его семьи также были обследованы. Второй пациент сейчас находится в больнице. Предположительно, он заразился лихорадкой в Беловском районе Курской области.

Лихорадку Западного Нила переносят комары и клещи, носителями вируса являются птицы и грызуны. Заболевание от человека к человеку не передаётся. В России случаи заражения были зафиксированы в Астраханской и Волгоградской областях и в Краснодарском крае. Последний случай заболевания в Курской области был отмечен в 2012 году. Основные симптомы сходи с гриппозными, но без явных признаков простуды, с недомоганием и головными болями.