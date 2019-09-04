Бусиа, , 13:58 — REGNUM Более 13 человек были госпитализированы в округе Бусия по подозрению на холеру, передает Daily Monitor Uganda.

По информации издания, в настоящее время они находятся под наблюдением в изоляторе по предотвращению холеры, который был создан в больнице в районе Дабани.

Пациенты в основном прибыли из деревни Мадибира, одной из самых густонаселенных трущоб города Бусиа. В больницу для лечения пациентов были доставлены медикаменты, такие как внутривенная терапия и другие антибиотики.

Доктор Кристофер Като, начальник больницы Дабани, сказал, что у большинства пациентов наблюдается тяжелая диарея и у некоторых рвота, что указывает на возможную вспышку холеры в этом районе.

«Большинство из них — женщины и дети. Мы назначили им внутривенное введение жидкости и лечение антибиотиками», — сказал Като.

«Эта болезнь очень заразна. Мы призываем жителей принять профилактические меры, в их числе — мытье рук, питье чистой воды», — сказал он.

Доктор Бена Наньяма, специалист по здравоохранению округа Бусиа, не смог ни опровергнуть, ни подтвердить вспышку холеры, но признал, что посетил больницу и доставил некоторые медикаменты.

«Мы взяли анализы у пациентов и теперь ждем их результатов, чтобы определить причину заболевания», — сказал доктор Наньяма.

За последние три года в районе Бусия произошло несколько эпидемий холеры. В 2014 году умерло семь человек и было вылечено более 100 человек, а в 2015 году — более 241 человек.