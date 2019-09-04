Чита, , 13:47 — REGNUM С наступлением осени в лидеры по площади лесных пожаров в России уверенно выбился Забайкальский край. Судя по оперативным данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 4 сентября в регионе действовало 65 очагов общей площадью 19 101 га.

Далее в этом огненном рейтинге следуют: Камчатка (два пожара площадью 12 157 га и Красноярский край (15 пожаров площадью 1 540 га).

Напомним, на утро 3 сентября Забайкальский край также числился в лидерах по площади горящих лесов. В регионе было зафиксировано 72 пожара общей площадью 19 641 га, а днём ранее, 2 сентября, в крае действовало тоже 72 пожара, но площадь, пройденная огнём, составляла 18 306 га.

Между тем 30 августа самая большая площадь горящих лесов наблюдалась в Камчатском крае (два пожара общей площадью 14 266 га).

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