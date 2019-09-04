Уфа, , 13:53 — REGNUM Подозреваемый в незаконном хранении наркотиков, который находился в федеральном розыске, задержан полицейскими Уфы. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба городского УМВД России.

27-летнего уфимца сотрудники полиции задержали во дворе одного из домов города. Во время досмотра, у подозреваемого изъяли пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что данное вещество является наркотическим средством.

В ходе следственных действий было обнаружено, что мужчина уже находится в федеральном розыске.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.