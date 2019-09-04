р-н Нижневартовский, , 13:46 — REGNUM В Югре перед судом предстанут инспектор и заместитель начальника отдела Гостехнадзора Нижневартовского района и города Радужного за выдачу фиктивных удостоверений трактористам. Также они обвиняются во взятках на общую сумму 177 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Следствием установлено, что обвиняемые в 2016—2018 годы по взаимному сговору выдали 17 удостоверений тракториста-машиниста лицам, которые не проходили соответствующее обучение и сдачу экзаменов. За это сотрудники Гостехнадзора получили в качестве взятки в общей сложности 117 тыс. рублей.

Должностные лица Гостехнадзора обвиняются в ряде коррупционных преступлений, таких как получение должностным лицом взятки за незаконные действия, получение взятки группой лиц по предварительному сговору, служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями, присвоение.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.