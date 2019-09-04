Боровск, Калужская область, , 14:01 — REGNUM 44-летний житель Боровского района Калужской области обвиняется в хищении природного газа, сообщил 4 сентября корреспонденту ИА REGNUM заместитель районного прокурора Сергей Цуцкий.

Следователь ОМВД России по Боровскому району установил, что в январе 2019 года мужчина, находясь по месту своего проживания, без заключения договора на поставку газа с филиалом ООО «Газпром Межрегионгаз Калуга» незаконно подключился к трубе газопровода. В течении месяца обвиняемый безвозмездно осуществлял незаконный отбор природного газа из трубы газопровода для обогрева дома и использования газовой плиты. В результате своих преступных действий обвиняемый причинил материальный ущерб ООО «Газпром Межрегионгаз Калуга». Обвиняемый полностью признал свою вину.

Прокуратура считает, что вина обвиняемого подтверждается собранными по делу доказательствами, и намерена в полном объеме поддержать обвинение в судебном заседании. Санкция статьи «Кража, совершенная из газопровода», предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.