Оренбург, , 13:39 — REGNUM В Оренбурге возбуждено уголовное дело после гибели животных в приюте на территории посёлка Южного. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Дело возбуждено по факту жестокого обращения с животными. На этом настояла прокуратура, которая сейчас контролирует ход расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа здесь погибли собака и 65 кошек. В самом приюте полагают, что причиной трагедии стал сероводород.

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