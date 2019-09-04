Абакан, , 13:36 — REGNUM В Хакасии с начала 2019 года зарегистрировано 1770 бытовых пожаров, сообщили ИА REGNUM 4 сентября в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

При пожарах с начала года погибли 34 человека, травмы получили 25 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Томской области с начала года по состоянию на начало сентября зарегистрировано 2499 пожаров.

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