Ульяновск, , 13:34 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска зарегистрировано повышенное содержание формальдегида — в 1,8 раза больше предельно допустимой концентрации (ПДК). Превышение ПДК зафиксировал стационарный пост наблюдения, сообщает 4 сентября администрация областного центра.

В мэрии отмечают, что вечером 2 сентября пост наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, расположенный на территории школы №75 по Пензенскому бульвару, зарегистрировал превышение ПДК формальдегида в 1,8 раза: «при силе ветра в 1 м/с его концентрация в кубометре воздуха достигала 0,092 мг при санитарной норме в 0,050 мг».

При получении данной информации сотрудники мэрии и минприроды провели рейд по гаражно-строительным кооперативам, расположенным в районе Петрова оврага. Отмечается, что в результате проверки на территориях ряда гаражно-строительных кооперативов, в частности, «Восход» и «Форпост», обнаружены семь кустарных производств, загрязняющих воздух продуктами горения.

«Виновные привлечены к административной ответственности, а их бизнесу может грозить закрытие», — предупреждают чиновники.

Напомним, с октября прошлого года в Заволжском районе действует стационарный пост наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. Пробы берутся автоматически четыре раз в день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске активизировалась работа по проверке соблюдения требований закон в области охраны атмосферного воздуха. К ответственности привлекаются как юридические лица, так и предприниматели, которые открыли производства на территории гаражно-строительных кооперативов.

Проверки начались после многочисленных жалоб жителей в прошлом году на смог, запах гари и дым в Ульяновске. В частности, в декабре в ходе трёх рейдов выявлено девять предприятий микробизнеса, производящих товары народного потребления и осуществляющих выбросы загрязняющих веществ. Всего, по данным минприроды, за год в поле зрения попало 29 объектов микробизнеса. Губернатор Сергей Морозов тогда высказал мнение, что «нужно искать решение проблемы, чтобы прекратить эту вакханалию».

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