Уфа, , 13:34 — REGNUM Мошенничество в особо крупном размере при проведении строительных работ на железнодорожной станции раскрыто полицейскими Башкирии. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Следователи установили, что с 2017 по 2018 годы руководитель и начальник участка одного из коммерческих предприятий Уфы изготовили фиктивные документы о том, что их предприятие якобы выполнило работы по устройству водоотводных лотков на железнодорожной станции в городе Новый Уренгой. Ущерб составил около 23 миллионов рублей.

Кроме этого, следователями установлено, что 2015 году директор строительной фирмы перечислил более 6 миллионов рублей на счет другой организации, которая занимается торговлей строительных материалов. В результате фиктивной сделки деньги были обналичены и возвращены отправителю.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.