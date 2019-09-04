Архангельск, , 13:18 — REGNUM Здание Архангельского политехнического техникума эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом ИА REGNUM сообщили в Управлении ФСБ по Архангельской области.

Поводом к эвакуации послужил анонимный звонок о том, что здание заминировано.

«Правоохранительными органами совместно с администрацией учебного заведения проводятся все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности населения и установлению лиц, причастных к произошедшему. Просьба к гражданам сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов», — сообщили в пресс-службе ведомства.