Ставрополь, , 13:14 — REGNUM Версия о гибели обоих пилотов потерпевшего крушение на Ставрополье штурмовика нашла подтверждение. Фрагменты тел летчиков обнаружены в кабине самолета, пишет ТАСС.

По информации источника в экстренных службах, тела погибших извлечены из-под обломков штурмовика при проведении поисковых работ. Он также назвал имена и звания пилотов. Однако официальных подтверждений этой информации пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что летчикам не удалось спастись во время крушения, ряд СМИ сообщил еще вчера, 3 сентября. По данным «Известий», тела пилотов Юрия Б. и Артема Л. были обнаружены утром 4 сентября. Источник в ЮВО сообщил, что крушение произошло во время выполнения так называемой петли Нестерова во время учебно-тренировочного полета.

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