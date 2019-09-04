Вашингтон, , 13:07 — REGNUM В США ураган «Дориан» пройдет в опасной близости от прибрежных районов штатов Флорида и Джорджия, после чего будет перемещаться в направлении Южной Каролины, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами.

Так, максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления превышает 49 м/с, сам ураган находится в 150 км к востоку от мыса Канаверал и движется в северо-западном направлении.

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В течение ближайших суток эпицентр урагана пройдет в опасной близости от восточного побережья Флориды и Джорджии, уточнили в центре.

Как сообщало ИА REGNUM, наивысшей, пятой категории ураган «Дориан» достиг 1 сентября. Он обрушился на Багамы и двинулся в сторону Восточного побережья США. В ряде штатов — Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролинах и Виргинии — объявлен чрезвычайный режим. Ураган ослабел до второй категории 3 сентября.

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