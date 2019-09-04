Киев, , 13:08 — REGNUM В Сумской и Житомирской областях сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили и изъяли боеприпасы, сообщили 4 сентября в пресс-службе ведомства.

В Сумской области в тайнике, оборудованном в лесополосе, нашли 14 гранат, 25 запалов к ним, два гранатомётных выстрела, десять детонирующих шнуров с запалами, 16 капсюлей, девять тротиловых шашек и семь пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Задержан один подозреваемый в оборудовании схрона.

В Житомирской области задержан житель города Новоград-Волынский. Его подозревают в том, что он привозил боеприпасы из зоны боевых действий в Донбассе. Во время обыска, в гараже подозреваемого нашли десять осколочных гранат Ф-1 и РГД-5.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за потока нелегального оружия с территории Украины границу между двумя странами пришлось «закрыть наглухо».

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