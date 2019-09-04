Анкара, , 13:04 — REGNUM Правоохранительные органы Турции изъяли более 6 млн корней каннабиса в ходе спецоперации, которая прошла на юго-востоке страны. Об этом 4 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

В заявлении, предоставленном агентству сотрудниками спецслужб говорится, что часть запрещенных наркотических препаратов была уничтожена на месте. За последние годы это стало крупнейшим изъятием наркотиков в одной отдельно взятой операции.

Напомним, власти Турции ведут активную борьбу с незаконным ввозом наркотиков на территорию страны. Так за июль 2019 года в провинции Диярбакыр было изъято 13 млн 200 тыс. корней каннабиса.

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