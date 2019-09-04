Цхинвал, , 12:59 — REGNUM Сотрудники УГИБДД Южной Осетии в селе Гуфта Дзауского района остановили автомобиль, управляемый жителем Северной Осетии, сообщает 4 сентября пресс-служба МВД Южной Осетии.

В ходе досмотра в кармане верхней одежды водителя были обнаружены и изъяты четыре пакета бежевого цвета. После проведения экспертизы выяснилось, что вещество является некурительной табачной смесью «снюс» общей массой 2,85 грамм.

Постановлением суда Дзауского района правонарушитель подвергнут административному штрафу в размере 20 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудниками югоосетинской милиции 20 августа было задержано шесть жителей Чечни, которые во время проверки документов оказали неповиновение и физическое сопротивление сотрудникам милиции. В ходе досмотра у двоих задержанных сотрудники обнаружили и изъяли сосательный табак «снюс», и некурительную табачную смесь «насвай». Прокуратура Дзауского района возбудила в отношении задержанных уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Осетии задержаны шесть жителей Чечни