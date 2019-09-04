Воронеж, , 12:56 — REGNUM Канал поставки крупных партий героина из Екатеринбурга в Республику Дагестан транзитом через Воронежскую область пресечён сотрудниками УФСБ по Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 4 сентября.

Как уточнили в ведомстве, в ноябре 2018 года правоохранителями был снят с рейсового автобуса ранее судимый житель Москвы. При досмотре у него обнаружили героин массой 0,202 кг — курьер вёз очередную партию наркотиков. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.

Новоусманский районный суд Воронежской области признал фигуранта дела виновным и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.