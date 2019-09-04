Чебоксары, , 12:56 — REGNUM В Чувашии директор коммерческой организации признан виновным в уклонении от уплаты около 25 млн рублей налогов. В ходе разбирательств также было установлено, что злоумышленник продал от имени компании своей супруге машину: при рыночной цене в 4 млн рублей транспортное средство было продано за 10 тыс. рублей. Суд назначил ему условный срок, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

По данным следствия, злоумышленник уклонился от уплаты НДС и на прибыль с деятельности возглавляемой коммерческой организации за 2013−2015 годы на общую сумму 24,8 млн рублей. Управлением установлено, что по его инициативе были созданы две фирмы, которые фактически самостоятельную предпринимательскую деятельность не вели, а руководителем номинально стал его бывший подчиненный.

«Такая схема дробления бизнеса позволяла составлять фиктивные документы по строительно-монтажным работам, якобы выполненным этими двумя фирмами для организации, возглавляемой осужденным, и создать видимость наличия между ними финансово-хозяйственных взаимоотношений», — сказал Олег Дмитриев.

По его словам, в последующем данные «ложные сведения включались в налоговые декларации», на основании был предъявлен к вычету НДС. Следствием также установлено, что злоумышленник от имени возглавляемой организации продал своей супруге машину за 10 тыс. рублей, в то время как ее рыночная стоимость превышает 4 млн рублей, то есть почти в 400 раз дешевле.

«В результате налоговая база была занижена, и он уклонился от уплаты как НДС, так и налога на прибыль», — отмечают в управлении.

Калининский районный суд Чебоксар признал его виновным в уклонение от уплаты налогов, назначив полтора года лишения свободы условно. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как стало известно ИА REGNUM, речь идёт о компании «СК «Спецстройстандарт».

Отметим, в I полугодии 2019 года в Чувашии следственным управлением СКР по Чувашии возбуждено 17 уголовных дел о налоговых преступлениях. Ущерб оценён в 325 млн рублей, в бюджет возвращено около 254 млн рублей. По уголовным делам наложен арест на имущество фигурантов общей стоимостью более 17,5 млн рублей. В связи с полным возмещением причиненного бюджету ущерба (по нереабилитирующему основанию), прекращено семь уголовных дел.